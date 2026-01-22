Pubblicità
Harry Sherlock

Casemiro lascia il Manchester United, i Red Devils confermano che l'esperto centrocampista non rinnoverà il contratto in scadenza

Il centrocampista brasiliano non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2026, Casemiro interromperà così la sua esperienza al Manchester United.

Casemiro lascerà il Manchester United alla fine della stagione, come confermato dal centrocampista e dal club. 

Nonostante il 33enne sia ancora un giocatore chiave della squadra di Carrick, le parti hanno deciso di separarsi alla naturale scadenza del contratto.

Resta da capire quale sarà il futuro di Casemiro dopo l'addio al Manchester United.

  • CASEMIRO LASCIA IL MANCHESTER UNITED

    Lo United ha confermato che Casemiro lascerà il club alla fine della stagione, alla scadenza del suo contratto. Il calciatore della nazionale brasiliana ha ora 33 anni e ha collezionato 21 presenze in tutte le competizioni in questa stagione, ma tra pochi mesi cercherà nuovi orizzonti.

    Lo United ha pubblicato una dichiarazione in cui si legge: "Casemiro lascerà il Manchester United quest'estate, alla scadenza del suo contratto.

    Il leggendario centrocampista ha giocato quattro stagioni nel club, disputando 146 partite e segnando 21 goal fino ad oggi.

    Vincitore seriale, Casemiro è stato presentato all'Old Trafford nell'agosto 2022 ed è diventato subito uno dei beniamini dei tifosi grazie al suo carattere combattivo e alla sua capacità di segnare goal nei momenti cruciali.

    Il capitano del Brasile ha giocato un ruolo fondamentale nell'aiutare lo United a vincere la Carabao Cup 2023, segnando di testa contro il Newcastle United. Il 33enne ha anche vinto l'Emirates FA Cup nel 2024. I tifosi avranno l'opportunità di rendere omaggio al contributo di Casemiro nell'ultima partita casalinga della stagione, contro il Nottingham Forest".

    L'ex allenatore Ruben Amorim aveva precedentemente dichiarato di non sapere se Casemiro sarebbe rimasto, dicendo ai giornalisti: "No, non c'è nessuna decisione. Abbiamo molto da fare. Dobbiamo capire cosa succederà nella prossima stagione, perché dobbiamo capire se ci saranno partite europee. Sono davvero contento di loro, ma non so cosa succederà, quindi vedremo cosa succederà alla fine della stagione, in che posizione saremo, e poi decideremo".


    IL SALUTO DI CASEMIRO

    L'ex stella del Real Madrid ha collezionato un totale di 146 presenze con la maglia dello United, segnando 21 goal e registrando 13 assist. The Athletic ha riferito che nel contratto di Casemiro era prevista una clausola di rinnovo di un anno, ma che questa era subordinata al raggiungimento di un certo numero di presenze da titolare, secondo quanto riportato pari a 35. Ora che lo United è stato eliminato dalla FA Cup e dalla Carabao Cup, il calciatore avrebbe dovuto giocare da titolare in quasi tutte le restanti partite della stagione di Premier League.

    Casemiro ha dichiarato: "Porterò il Manchester United con me per tutta la vita.

    Dal primo giorno in cui ho messo piede in questo bellissimo stadio, ho sentito la passione dell'Old Trafford e l'amore che ora condivido con i nostri tifosi per questo club speciale.

    Non è ancora il momento di dire addio; ci sono ancora molti ricordi da creare nei prossimi quattro mesi. Abbiamo ancora molto per cui lottare insieme; la mia attenzione rimarrà, come sempre, concentrata sul dare il massimo per aiutare il nostro club ad avere successo".

  • UN CONTRATTO IMPORTANTE

    Secondo quanto riportato da The Athletic, lo United ha ingaggiato Casemiro con un contratto estremamente importante, spendendo circa 60 milioni di sterline (81 milioni di dollari) per lui. Il suo contratto valeva circa 15 milioni di sterline all'anno per tre stagioni, e saliva fino a 18 milioni di sterline quando il club partecipava alla Champions League. Rimane un titolare fisso nella squadra brasiliana, con 82 presenze in nazionale, e probabilmente la rappresenterà nuovamente ai Mondiali del 2026 quest'estate.

    Ha scritto su X: "Sapere quando una fase giunge al termine. Sapere quando dire addio quando senti che sarai ricordato e rispettato per sempre. Quattro mesi per dare il massimo per questo stemma e per il nostro obiettivo.

    Rispetto e affetto eterni per il Manchester United e i suoi meravigliosi tifosi. Per sempre Red Devil".

    PUNTO FERMO DI CARRICK

    Lo United affronterà l'Arsenal in una partita importantissima questo fine settimana, prima di sfidare il Fulham. 

    Casemiro spera di giocare entrambe le partite da titolare e continuare a dimostrare il suo valore in mezzo al campo.

