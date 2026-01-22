Casemiro lascia il Manchester United, i Red Devils confermano che l'esperto centrocampista non rinnoverà il contratto in scadenza

Lo United ha confermato che Casemiro lascerà il club alla fine della stagione, alla scadenza del suo contratto. Il calciatore della nazionale brasiliana ha ora 33 anni e ha collezionato 21 presenze in tutte le competizioni in questa stagione, ma tra pochi mesi cercherà nuovi orizzonti.
Lo United ha pubblicato una dichiarazione in cui si legge: "Casemiro lascerà il Manchester United quest'estate, alla scadenza del suo contratto.
Il leggendario centrocampista ha giocato quattro stagioni nel club, disputando 146 partite e segnando 21 goal fino ad oggi.
Vincitore seriale, Casemiro è stato presentato all'Old Trafford nell'agosto 2022 ed è diventato subito uno dei beniamini dei tifosi grazie al suo carattere combattivo e alla sua capacità di segnare goal nei momenti cruciali.
Il capitano del Brasile ha giocato un ruolo fondamentale nell'aiutare lo United a vincere la Carabao Cup 2023, segnando di testa contro il Newcastle United. Il 33enne ha anche vinto l'Emirates FA Cup nel 2024. I tifosi avranno l'opportunità di rendere omaggio al contributo di Casemiro nell'ultima partita casalinga della stagione, contro il Nottingham Forest".
L'ex allenatore Ruben Amorim aveva precedentemente dichiarato di non sapere se Casemiro sarebbe rimasto, dicendo ai giornalisti: "No, non c'è nessuna decisione. Abbiamo molto da fare. Dobbiamo capire cosa succederà nella prossima stagione, perché dobbiamo capire se ci saranno partite europee. Sono davvero contento di loro, ma non so cosa succederà, quindi vedremo cosa succederà alla fine della stagione, in che posizione saremo, e poi decideremo".