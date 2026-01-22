Casemiro lascia il Manchester United, i Red Devils confermano che l'esperto centrocampista non rinnoverà il contratto in scadenza

L'ex stella del Real Madrid ha collezionato un totale di 146 presenze con la maglia dello United, segnando 21 goal e registrando 13 assist. The Athletic ha riferito che nel contratto di Casemiro era prevista una clausola di rinnovo di un anno, ma che questa era subordinata al raggiungimento di un certo numero di presenze da titolare, secondo quanto riportato pari a 35. Ora che lo United è stato eliminato dalla FA Cup e dalla Carabao Cup, il calciatore avrebbe dovuto giocare da titolare in quasi tutte le restanti partite della stagione di Premier League.

Casemiro ha dichiarato: "Porterò il Manchester United con me per tutta la vita.

Dal primo giorno in cui ho messo piede in questo bellissimo stadio, ho sentito la passione dell'Old Trafford e l'amore che ora condivido con i nostri tifosi per questo club speciale.

Non è ancora il momento di dire addio; ci sono ancora molti ricordi da creare nei prossimi quattro mesi. Abbiamo ancora molto per cui lottare insieme; la mia attenzione rimarrà, come sempre, concentrata sul dare il massimo per aiutare il nostro club ad avere successo".