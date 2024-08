Casale va al Bologna: la formula dell'operazione e quanto incassa la Lazio

Nicolò Casale, trattato anche con il Napoli, si prepara a lasciare la Lazio e trasferirsi al Bologna. Gli fa spazio Bonifazi, ceduto al Lecce.

Due al posto di uno. Dopo aver perso Calafiori e aver preso Erlic dal Sassuolo, il Bologna sta per accogliere un nuovo difensore: dalla Lazio è in arrivo Nicolò Casale, che diventerà il nuovo rinforzo per la retroguardia di Vincenzo Italiano.

Operazione quasi conclusa tra i due club: Casale lascerà la Lazio e si trasferirà al Bologna con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L'ex veronese, titolare nelle prime due giornate di campionato contro Venezia e Udinese, cambierà di nuovo squadra due anni dopo l'arrivo a Roma dall'Hellas.

Contestualmente, il Bologna ha definito anche una cessione nel pacchetto arretrato: quella di Kevin Bonifazi, che riparte in prestito prendendo la via di Lecce e del Lecce.