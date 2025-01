Cesare Casadei al Napoli, l'offerta azzurra e le condizioni del Chelsea: in che modo può arrivare da Conte a gennaio

Chiuso al Chelsea, Casadei è sul mercato: il Napoli ha sorpassato il Torino ed è in prima fila per riportarlo in Italia dopo gli anni britannici.

Milan e Juventus puntano Rashford, Insigne può tornare in Serie A per vestire la maglia di una tra Como, Fiorentina e Monza. E a proposito di italiani di ritorno, il Napoli sembra ormai deciso a riportare nel paese Cesare Casadei, attualmente al Chelsea e da diversi anni in Inghilterra dopo aver lasciato le giovanili dell'Inter.

Già nel mirino di Torino - che sembra ormai superato - ma anche Feyenoord e ulteriori club britannici, Casadei ha avuto pochissimo spazio in stagione e per questo lascerà il Chelsea. Come? I Blues vorrebbero cederlo a titolo definitivo, ragion per cui il Napoli è pronto a formulare una prima offerta per portarlo subito alla corte di Conte in questo calciomercato di gennaio.

Oltre alla cessione definitiva, però, il Chelsea vuole assicurarsi anche una percentuale sulla rivendita futura. Insomma, l'addio sì, ma con la possibilità di incassare milioni sia ora, sia nei prossimi anni.