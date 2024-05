Carrarese-Benevento, cosa succede in caso di parità nel doppio confronto? Supplementari e rigori o passa la testa di serie? I goal in trasferta valgono doppio? Il regolamento

Carrarese e Benevento vanno a caccia dell'approdo alla finale: il regolamento nel caso il punteggio complessivo dopo i 180 minuti sia di parità.

Eliminate rispettivamente la Juventus Next Gen e la Torres, la Carrarese e il Benevento si ritrovano di fronte nelle semifinali dei playoff di Serie C: in palio, nei 180 minuti complessivi, c'è l'approdo alla doppia finale.

IL TABELLONE COMPLETO DEI PLAYOFF DI SERIE C

La gara d'andata si giocherà allo Stadio dei Marmi di Carrara, mentre quella di ritorno è in programma al Ciro Vigorito di Benevento. La vincente della doppia sfida affronterà in finale una tra Avellino e Vicenza, di fronte nell'altra semifinale.

Ma come funziona il regolamento delle semifinali di Serie C? Chi passa tra Carrarese e Benevento nel caso il punteggio sia di parità complessiva al termine della partita di ritorno?