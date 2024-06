Carnevali all'Inter con Marotta presidente? Cosa può succedere: la posizione del dirigente del Sassuolo

Il dirigente del Sassuolo ha risposto all'eventualità di un futuro a Milano come amministratore delegato dell'Inter.

Non si placano le voci su un possibile approdo di Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, all'Inter. Da canto suo, però, l'amministratore delegato chiude al trasferimento a Milano, certo di continuare in neroverde e non come membro della nuova dirigenza nerazzurra con Beppe Marotta come presidente.

Intervenuto a margine del Festival della Serie A di Parma, Carnevali ha parlato del proprio futuro e di quello del Sassuolo, allontanando l'eventuale trasferimento all'Inter per la prossima annata di Serie A. "Dobbiamo ripartire subito con l'ambizione di voler tornare in Serie A con tutte le difficoltà che ci saranno in B" ha detto Carnevali. "Conosciamo poco questa realtà ma sappiamo le difficoltà che ci potranno essere. Dobbiamo essere bravi. L'importante è crederci, avere voglia, e soprattutto non pensare alla passata stagione, l'abbiamo già dimenticata: vogliamo ripartire col piede giusto e lo stiamo dimostrando".