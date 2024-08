Caratura internazionale, esperienza ma anche un anno di stop: perché la Fiorentina ha deciso di puntare su De Gea

La Fiorentina si prepara ad accogliere David De Gea: il portiere si sottoporrà a breve alle visite mediche che precederanno le firme.

David De Gea tra i nuovi protagonisti della Serie A. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava poter essere poco più di una semplice suggestione, nel corso delle ore sta assumendo sempre di più i contorni della realtà.

Il portiere spagnolo infatti, è atteso nelle prossime ore a Firenze, dove inizierà il classico iter che lo poterà prima a svolgere le visite mediche e poi ad apporre la firma sul contratto che farà di lui un giocatore della Fiorentina.

Un’operazione in un certo senso clamorosa, non solo per la caratura internazionale del portiere spagnolo, ma anche perché lo stesso De Gea è fermo da più di un anno.

A tenerlo lontano dai campi da gioco non è stato un brutto infortunio, bensì la volontà di prendersi una pausa dal calcio giocato.

Ma perché la Fiorentina ha deciso di puntare proprio sull’estremo difensore spagnolo?