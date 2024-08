Caputo lascia l'Empoli: risolto il contratto, lunedì il comunicato

Finisce l'avventura dell'attaccante pugliese con la maglia del club toscano: firmata la risoluzione del contratto, lunedì il comunicato ufficiale.

L'avventura di Francesco Caputo con l'Empoli giunge al termine.

L'attaccante azzurro non era stato convocato per la sfida di domani con la Roma per motivi di mercato, con il 37enne che era destinato a lasciare la squadra allenata da Roberto D’Aversa.

Caputo e l’Empoli hanno trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, segnando così la fine della seconda esperienza del calciatore con la squadra.

La folta concorrenza in attacco, con i nuovi acquisti Colombo, Esposito e Solbakken, oltre a Shpendi, ha portato alla decisione di separare le strade.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, nelle scorse ore c’è stato un confronto tra l'attaccante e la dirigenza del club di proprietà di Corsi, portando entrambe le parti a trovare un'intesa per la risoluzione del contratto in modo amichevole e senza contenziosi.