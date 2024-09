Caprile come Cannavaro: esordio contro la Juventus, ora ha l'occasione di una vita con il Napoli

Elia Caprile proteggerà la porta del Napoli per le prossime partite: la grande chance per il portiere che aspettava da tempo.

Non capita a molti di esordire con la maglia del Napoli nella partita più sentita dai tifosi, quella contro la Juventus.

Elia Caprile ha fatto il suo debutto con il club campano sabato scorso, nel match pareggiato all'Allianz Stadium con i bianconeri.

Il portiere, con papà napoletano, aspettava da tempo questa opportunità dopo la stagione in prestito. Il Napoli crede molto in Caprile e in estate c'era chi ipotizzava la sua titolarità al posto di Alex Meret.

Con l'infortunio di quest'ultimo, il classe 2001 scenderà in campo per le prossime gare del Napoli.