Capello senza giri di parole: "Giuntoli uno dei colpevoli principali, ha le stesse responsabilità di Motta e dei giocatori"

Il giorno dopo la cocente eliminazione della Juventus in Coppa Italia, Capello ha commentato: "Hanno speso tanto, ma non sui giocatori giusti".

All’indomani della pesante eliminazione della Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Empoli, le critiche nei confronti di giocatori, allenatore e dirigenza si intensificano sempre di più.

Ai microfoni di Sky è intervenuto Fabio Capello, ex allenatore anche dei bianconeri, commentando la situazione della Vecchia Signora: "Si parla sempre di Thiago Motta, ma io credo che anche Giuntoli sia coinvolto in questo insuccesso della squadra."

Poi aggiunge: "La Juventus ha speso tanto, ma non in maniera giusta, non ha scelto i giocatori giusti".

Di seguito tutte le parole di Fabio Capello.