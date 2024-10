Capello e Boban pazzi di Dimarco: "Piede numero uno al mondo", "Mi ricorda Roberto Carlos"

L'ingresso positivo in casa dello Young Boys e l'assist per Thuram esaltano lo studio di Sky: parole di ammirazione pura per Dimarco.

Un altro assist di Federico Dimarco. Dopo le meravigliose prestazioni in Nazionale, l'esterno dell'Inter si è confermato anche in Champions League. Pure partendo dalla panchina. Simone Inzaghi lo ha fatto riposare per poco più di un tempo in occasione della gara poi vinta per 1-0 contro lo Young Boys, con l'obiettivo di preservarlo in vista di Inter-Juventus di domenica. E poi è stato costretto a schierarlo in sostituzione dell'infortunato Carlos Augusto. Scelta obbligata, ma al contempo azzeccata: Dimarco è entrato immediatamente con il piglio giusto e alla fine ha pure sfornato l'assist per l'1-0 in extremis di Marcus Thuram. Provocando parole di pura ammirazione da parte di Fabio Capello e Zvonimir Boban. L'articolo prosegue qui sotto