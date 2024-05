Capello contro De Zerbi: "Cos'ha vinto in carriera? Perché è il più sponsorizzato di tutti quanti?"

L'ex allenatore torna a parlare in termini poco lusinghieri del manager del Brighton: "Non capisco perché se ne parli come un top".

Che l'opinione di Fabio Capello su Roberto De Zerbi non sia altissima, si era già capito da tempo. Ed è un'opinione che l'ex allenatore di Milan e Juventus ha rafforzato nella serata di domenica, dopo la conclusione di Atalanta-Roma. Presente negli studi di Sky, Capello ha chiacchierato anche di allenatori con gli altri opinionisti in studio. E il discorso è caduto pure su De Zerbi, che al Brighton sta vivendo un momento poco positivo dopo aver portato i Seagulls per la prima volta in Europa. Il giudizio sull'ex tecnico del Sassuolo? Negativo, come detto. Specialmente, ha sostenuto Capello, per il gran parlare che se ne fa rapportato a un palmarès personale ancora privo di trofei di rilievo. L'articolo prosegue qui sotto