Caos in Spagna, saluti fascisti dei tifosi dell'Espanyol B: il club condanna il gesto con un comunicato

Risposta ai cori dei tifosi del CE Calcio con saluti fascisti e bandiera della Spagna: i club condannano l'accaduto attraverso i profili ufficiali.

Un episodio increscioso si è verificato in Spagna in occasione della sfida valida per la Segunda RFEF, la quarta divisione, tra Espanyol B e Club Esportiu Calcio.

Durante l'incontro, terminato sul risultato di 1-1, nel corso di uno scambio di cori tra le tifoserie, mentre alcuni sostenitori del CE Europa gridavano “Puta España”, la risposta di alcuni tifosi ‘blanquiazules’ è stata rappresentata da saluti fascisti, sventolando la bandiera della Spagna.

All’indomani della sfida, l’Espanyol ha diramato un comunicato ufficiale per condannare il gesto dei propri tifosi e dissociarsi da quanto è accaduto.

Una reazione dopo la denuncia da parte del Club Esportiu Calcio, che attraverso il profilo X ha pubblicato il video dei saluti fascisti dei tifosi dell’Espanyol.