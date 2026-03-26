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Michael Baldoin

Caos in Francia: il Lens contesta la richiesta del rinvio della partita contro il PSG, cos'è successo e la decisione della Ligue 1

Ligue 1
Lens vs Paris Saint-Germain
Lens
Paris Saint-Germain

Scoppia la polemica in Francia per il rinvio del match tra Lens e PSG, una sfida chiave in ottica titolo: ecco i motivi dello slittamento e quando si disputerà la gara.

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Due squadre in lotta per il titolo, in un campionato aperto come non accadeva da anni.

Arrivati alla sosta per le nazionali, il PSG - seppur con una partita in meno - si trova al primo posto con un solo punto di vantaggio sul Lens.

Lo scontro diretto, che potrebbe indirizzare il finale di stagione, era inizialmente previsto per il weekend del 12 aprile, alla ripresa del campionato dopo la sosta. La Ligue 1 ha però deciso di rinviare il match, che si disputerà a maggio.

Ecco cosa è successo e i motivi dello slittamento.

  • COS'È SUCCESSO?

    Come già accaduto in passato, in particolare nella 26ª giornata con il rinvio della partita tra PSG e Nantes, anche il match tra i parigini e il Lens è stato posticipato.

    Originariamente programmata per sabato 11 aprile, la sfida tra le prime due della classifica è stata spostata a maggio.

    Il motivo? La richiesta del PSG di dedicare quella settimana ai quarti di finale di Champions League contro il Liverpool, con l’andata a Parigi mercoledì 8 aprile e il ritorno ad Anfield martedì 14 aprile.

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  • LA DURA NOTA DEL LENS

    "Il 6 marzo è stato definito il programma della partita tra Racing Club de Lens e Paris Saint-Germain, formalizzando un quadro che tutti sono stati poi invitati a rispettare.

    In uno spirito di responsabilità e moderazione, il Racing Club de Lens ha informato il Paris Saint-Germain, fin dall'inizio, della sua intenzione di non modificare la data. Fedele al suo impegno per la stabilità sportiva, il club ha inoltre scelto di astenersi da qualsiasi comunicazione pubblica in merito. Tuttavia, il recente aumento di discorsi, interventi e vari suggerimenti ci porta oggi a uscire da questa riservatezza.

    Ci sembra che si stia diffondendo un sentimento preoccupante: quello di un campionato francese che viene gradualmente relegato al ruolo di mera variabile da adattare alle esigenze europee di determinate parti. Si tratta di una concezione peculiare di correttezza sportiva, difficile da riscontrare in altre importanti competizioni continentali.

    Cambiare la data di questa partita oggi significherebbe che il Racing Club de Lens rimarrebbe senza competizioni per 15 giorni e poi dovrebbe giocare partite ogni tre giorni: un ritmo che non corrisponde a quello stabilito all'inizio del campionato, né alle possibilità di un club che potrebbe assorbire questo tipo di nuovo vincolo senza conseguenze.

    Ne consegue che il decimo bilancio del campionato dovrebbe adattarsi alle richieste dei più potenti, in nome di interessi che, ovviamente, ora trascendono il quadro nazionale, già alleggerito nelle ultime stagioni (da 1 a 18 squadre, abolizione della Coppa di Lega).Al di là di questo caso specifico, la questione sollevata è più fondamentale: quella del rispetto dovuto alla competizione stessa. È infatti lecito interrogarsi su questo aspetto quando, sul suo territorio, il campionato a volte sembra essere relegato in secondo piano rispetto ad altre ambizioni, per quanto legittime.

    Il Racing Club de Lens rimane fedele al principio di correttezza, chiarezza delle regole e rispetto per tutte le parti interessate. Principi semplici per un calcio francese equo e rispettato".

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  • LA LIGUE 1 DÀ RAGIONE AL PSG: PARTITA RINVIATA

    Alla fine, nonostante le proteste del Lens, la Ligue 1 ha deciso di accogliere la richiesta del PSG, permettendo ai parigini di concentrarsi sui delicati quarti di finale di Champions League contro il Liverpool.

    Non sarà però l’unica partita rinviata in quel weekend: anche lo Strasburgo, impegnato nei quarti di Conference League contro il Mainz, vedrà spostata a maggio la propria trasferta contro il Brest, sempre per favorire le squadre francesi nei rispettivi percorsi europei.

  • QUANDO SI GIOCA LENS-PSG?

    Inizialmente prevista per sabato 11 aprile alle 17:00, la decisiva sfida tra Lens e PSG si giocherà mercoledì 13 maggio, a pochi giorni dall’ultima giornata del campionato francese, in programma il weekend successivo.

    La stessa sorte toccherà anche a Brest-Strasburgo, che scenderanno in campo nel turno infrasettimanale di metà maggio, sempre a ridosso dell’ultima giornata della Ligue 1 2025/26.

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