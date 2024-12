L'ex difensore potrebbe ritrovare da avversario il vecchio compagno di Nazionale: Dinamo Zagabria pronta a puntare su Cannavaro.

A qualche mese dalla fine dell'avventura all'Udinese, condotta comunque alla salvezza, Fabio Cannavaro potrebbe tornare in sella a una panchina.

Non in Italia ma in Croazia, dove già allena il vecchio compagno di Nazionale Gennaro Gattuso, tecnico del Rijeka capolista.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi in tal senso: occhio, dunque, alla possibilità di una sfida tra due campioni del mondo.