Candreva verso il ritorno in Serie A: incontro col Torino, 5 squadre interessate

Candreva può tornare presto in Serie A: il Torino riflette ma ci sono anche Parma, Como, Venezia e Monza, tutti i dettagli.

Antonio Candreva è ancora senza squadra dopo aver lasciato la Salernitana a parametro zero a giugno scorso.

Ci sono però sviluppi delle ultime ore per il futuro del 37enne, che si avvicina a tornare in Serie A per essere ancora protagonista nel massimo campionato italiano.

In particolare, come riferito da Tuttosport, il giocatore si è offerto al Torino e nei giorni scorsi c'è stato un incontro con il club granata.

Candreva è un'opportunità che però diverse squadre stanno pensando di cogliere. Sull'ex Lazio ci sono infatti anche altri quattro club: Monza, Como, Venezia e Parma.