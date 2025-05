Annunciata la campagna abbonamenti 2025/26 della Juventus: ecco i prezzi, dove comprarli e quando escono

La società bianconera ha annunciato la campagna per gli abbonamenti della stagione 2025/26: si parte da una cifra superiore ai 500 euro.

La Serie A della Juventus si è conclusa con la fondamentale vittoria esterna in casa del Venezia che è valsa un posto nella prossima Champions League.

Nonostante la stagione non sia del tutto chiusa, a causa del Mondiale per Club in programma per giugno, i bianconeri hanno già annunciato la campagna abbonamenti per il prossimo campionato.

Anche quest'anno la Vecchia Signora ha deciso di dividere la vendita in più fasi: prima il rinnovo per gli abbonati, poi la vendita dei nuovo abbonamenti.