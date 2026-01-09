Marocco in semifinale di Coppa d'Africa: Gasperini non avrà ancora El Aynaoui dopo la 'gufata' in conferenza

Gasperini si era lasciato andare a una battuta che aveva strappato qualche sorriso ai giornalisti presenti in sala stampa.

"Forza Camerun. No dai (ride, n.d.r.). Io spero in una finale tra Marocco e Costa d'Avorio per i due giocatori che abbiamo. A questi ragazzi posso augurare sempre il meglio. Vuol dire che sono ben allenati".