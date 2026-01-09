Pubblicità
Neil El Aynaoui RomaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Marocco in semifinale di Coppa d'Africa: Gasperini non avrà ancora El Aynaoui dopo la 'gufata' in conferenza

Si prolunga il soggiorno in Coppa d'Africa di El Aynaoui, volato in semifinale con la propria nazionale: non una bella notizia per Gasperini.

Prosegue l'avventura in Coppa d'Africa del Marocco: i padroni di casa sono ufficialmente in semifinale, dove affronteranno la vincente di Algeria-Nigeria.

Merito del successo contro il Camerun, arrivato nonostante una 'gufata' eccellente: quella di Gian Piero Gasperini, intervenuto ironicamente durante la conferenza stampa tenutasi alla vigilia di Roma-Sassuolo.

Il tecnico giallorosso ha risposto in maniera scherzosa alla domanda su Neil El Aynaoui, impossibilitato a tornare subito a disposizione in quel di Trigoria: l'ex Lens continuerà a inseguire il sogno continentale con i 'Leoni dell'Atlante'.

  • LA PARTITA

    Un goal per tempo per il Marocco, passato in vantaggio col solito Brahim Diaz al 26': quinto goal nella competizione per l'attaccante del Real Madrid, a segno in tutte e cinque le partite fin qui disputate.

    A chiudere i conti ci ha pensato Saibari al 74': El Aynaoui è rimasto in campo per l'intera durata dell'incontro.

  • LA 'GUFATA' DI GASPERINI: "FORZA CAMERUN"

    Gasperini si era lasciato andare a una battuta che aveva strappato qualche sorriso ai giornalisti presenti in sala stampa.

    "Forza Camerun. No dai (ride, n.d.r.). Io spero in una finale tra Marocco e Costa d'Avorio per i due giocatori che abbiamo. A questi ragazzi posso augurare sempre il meglio. Vuol dire che sono ben allenati".

  • QUANDO TORNA EL AYNAOUI: OUT ANCHE NDICKA

    Come sottolineato da Gasperini, la Roma non avrà tra le proprie fila nemmeno Ndicka, impegnato con la Costa d'Avorio che sabato 10 gennaio sfiderà l'Egitto per un posto tra le migliori quattro nazionali africane.

    Sia Ndicka che El Aynaoui, dunque, potrebbero rimanere in Marocco almeno fino a mercoledì 14 gennaio, giorno in cui si disputeranno le due semifinali del torneo.

    In caso di ultimo atto con in campo proprio Marocco e Costa d'Avorio, Gasperini dovrebbe fare a meno di loro fino al 18 gennaio, vedendo così prolungata la loro assenza in quel di Trigoria.

