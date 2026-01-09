Marocco in semifinale di Coppa d'Africa: Gasperini non avrà ancora El Aynaoui dopo la 'gufata' in conferenza

Prosegue l'avventura in Coppa d'Africa del Marocco: i padroni di casa sono ufficialmente in semifinale, dove affronteranno la vincente di Algeria-Nigeria.
Merito del successo contro il Camerun, arrivato nonostante una 'gufata' eccellente: quella di Gian Piero Gasperini, intervenuto ironicamente durante la conferenza stampa tenutasi alla vigilia di Roma-Sassuolo.
Il tecnico giallorosso ha risposto in maniera scherzosa alla domanda su Neil El Aynaoui, impossibilitato a tornare subito a disposizione in quel di Trigoria: l'ex Lens continuerà a inseguire il sogno continentale con i 'Leoni dell'Atlante'.