Cambiaso non convocato per Juventus-Manchester City: l'esterno non recupera, salta la supersfida di Champions

L'esterno della Juve non è stato convocato per la sfida di Champions League tra Juventus e City: non ha smaltito l'infortunio patito col Bologna.

Andrea Cambiaso non è stato convocato per la sfida di Champions League tra Juventus e Manchester City.

L'esterno bianconero, infortunatosi nel corso del match contro il Bologna, non è riuscito a smaltire il problema fisico che l'aveva rallentato negli ultimi giorni e, di conseguenza, Thiago Motta ha deciso di non correre rischi, preservando il calciatore in vista dei prossimi impegni.

Cambiaso, tornato in gruppo in occasione dell'allenamento della vigilia, non è evidentemente ancora al top della forma e per questo motivo è stato escluso dalla lista dei convocati.