Cambiaso gioca contro il Manchester City? Le ultime sul suo rientro dopo l'infortunio

Juventus vs Manchester City

Preoccupazione in casa Juventus per le condizioni di Cambiaso: mercoledì arriva il Manchester City all'Allianz Stadium.

Non si fermano i problemi per la Juventus e Thiago Motta a livello di infortuni. Contro il Bologna è uscito per un problema alla caviglia Andrea Cambiaso.

L'esterno italiano è stato colpito dal pallone dopo la conclusione di Ndoye e non ha potuto proseguire la gara.

Apprensione massima per le condizioni di Cambiaso, soprattutto perché la Juventus affronterà nella prossima giornata di Champions League il Manchester City, sfida importante in ottica qualificazione playoff.

Cambiaso ci sarà contro il City? Le ultime sulle condizioni e cosa filtra.