Cambiaso non ce la fa: l'esterno della Juventus lascia il ritiro della Nazionale per l'infortunio alla caviglia

Il classe 2000 è stato costretto a lasciare il ritiro e a fare il suo rientro a Torino: la caviglia continua a fargli male.

Pessime notizie per l'Italia e per il ct Luciano Spalletti: gli Azzurri saranno costretti a rinunciare definitivamente ad Andrea Cambiaso per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Nations League contro la Germania fissata per domenica sera.

Il classe 2000, infatti, ha lasciato il ritiro azzurro per fare ritorno a Torino, a causa dell'infortunio alla caviglia rimediato nell'ultima gara disputata con la Juventus contro la Fiorentina.

Ad annunciarlo è stata la Nazionale stessa, attraverso un post sul suo profilo di X: "Il difensore non ha recuperato completamente e proseguirà le cure del caso presso il club di appartenenza".