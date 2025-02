Cambiaso gioca contro l'Inter? Le ultime dopo l'infortunio, le sue condizioni e chi prenderebbe il suo posto nella Juventus

Andrea Cambiaso ha saltato le ultime partite a causa di un problema a una caviglia: recupererà in tempo per il Derby d'Italia?

Andrea Cambiaso è sceso in campo per l'ultima volta con la maglia della Juventus il 25 gennaio in casa del Napoli, partita che la squadra di Thiago Motta ha perso per 2-1 in rimonta. E poi non si è più visto su un terreno di gioco.

Colpa di un infortunio che lo ha costretto a fermarsi, privando il proprio allenatore dell'ennesima pedina in una difesa già martoriata dagli infortuni: quelli di Bremer e Cabal su tutti, ma anche quello di Kalulu.

Alle porte c'è ora una delle partite più importanti dell'intera stagione della Juventus: il Derby d'Italia contro l'Inter, in programma all'Allianz Stadium domenica 16 febbraio in posticipo. Cambiaso ci sarà? Potrà recuperare in tempo? Le ultime sulle sue condizioni.