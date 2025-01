Cambiaso-City, chi gioca a sinistra se la Juventus lo vende? Chi prende Giuntoli e cosa succede

Assalto del Manchester City a Cambiaso, Guardiola potrebbe portarlo a Manchester a gennaio. E a quel punto cosa farebbe Thiago Motta?

La possibilità di vedere Andrea Cambiaso futuro della Juventus, pilastro e capitano bianconero nei prossimi anni, si sta affievolendo dopo le ultime voci di mercato. Il Manchester City è piombato sull'esterno e sembra aver presentato un'offerta da 65 milioni per cui Madama non ha fin qui chiuso la porta. Da intoccabile, Cambiaso è diventato cedibile per la Juventus: al giusto prezzo.

60-65 milioni è il prezzo giusto per la Juventus? Potrebbe esserlo, ma bisognerà attendere sviluppi nei prossimi giorni.

Di certo in caso di cessione al City, Thiago Motta si ritroverebbe con un terzino in meno, che nella prima parte di stagione ha rappresentato il must della squadra prima di un infortunio che ha cambiato tutto e potrebbe portare effettivamente alla cessione per svariate decine di milioni di euro.