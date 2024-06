Dall'Italia arriva la frase forte: "Camarda e Liberali non sono distanti da Yamal"

I campioni dell'Italia Under 17 troveranno posto in prima squadra nel 2024/2025? Secondo Viscidi serve solo la fiducia in loro.

Dopo decenni di attesa, l'Italia Under 17 è riuscita a laurearsi Campione d'Europa. Il successo in finale contro il Portogallo regala grande attenzione agli azzurrini, in prima pagina e al centro dell'attenzione in questi ultimi giorni.

Tra i protagonisti assoluti dell'Italia U17 ci sono stati senza dubbio Camarda e Liberali, attaccanti delle giovanili del Milan che hanno trascinato la squadra azzurra alla conquista dell'Europeo.

In molti si chiedono se dopo un tale exploit potranno trovare spazio in prima squadra nella prossima annata, dopo che lo stesso Camarda ha tra l'altro già esordito in Serie A nella passata annata in maglia rossonera. Dalla federazione arriva un messaggio forte in tal senso, così da chiedere più attenzioni ai giovanissimi italiani.