Camarda tra sogni e modelli: "Punto alla Nazionale maggiore, mi ispiro a Ibrahimovic"

Nel corso della sosta dedicata agli impegni delle nazionali in giro per l'Europa e per il Mondo, ha brillato, e non poco, anche il talento di Francesco Camarda.
L'attaccante di proprietà del Milan, attualmente in prestito al Lecce, ha lasciato un segno indelebile nella sfida vinta dall'Italia Under 21 per 4-1 contro i pari età del Montenegro: l'attaccante classe 2008, infatti, è stato il protagonista assoluto del match, nel corso del quale ha messo a referto un goal, nonché il quarto complessivo in quattro apparizioni con l'U21.
Il giovanissimo centravanti azzurro si è poi raccontato ai microfoni di VivoAzzurro.tv