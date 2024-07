Camarda alla prima da titolare con l'Italia Under 19: doppietta show contro l'Irlanda del Nord e semifinale raggiunta

Grande prova dell'attaccante del Milan nel successo valso l'approdo dell'Italia alle semifinali: un goal per tempo alla prima da titolare.

Missione compiuta per l'Italia Under 19 agli Europei di categoria in corso di svolgimento in Irlanda del Nord: battuti i padroni di casa con un netto 3-0 che, oltre a valere la chiusura aritmetica del girone al primo posto, decreta anche l'accesso in semifinale e il pass per i Mondiali Under 20 in programma tra un anno in Cile.

Una giornata da ricordare per Francesco Camarda, schierato dal primo minuto dal commissario tecnico Bernardo Corradi dopo la panchina alla prima uscita contro la Norvegia, quando aveva fatto il suo ingresso in campo soltanto nei minuti finali (rimediando un'ammonizione).

Tabellino dei marcatori interamente a tinte rossonere, visto che la rete del vantaggio è stata siglata da Kevin Zeroli: anche lui è a quota due sigilli dopo quello fatto registrare pochi giorni fa.