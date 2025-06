Camarda al Lecce, tutto fatto: la formula e le cifre dell'operazione e quanti milioni incassa il Milan

Il giovane attaccante rossonero vola in Salento: operazione chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Francesco Camarda lascia il Milan e diventa un nuovo giocatore del Lecce. In attesa delle visite mediche e dei comunicati ufficiali dei due club, l'accordo trovato negli scorsi giorni è ora divenuto totale.

Svelate ora anche le cifre dell'operazione tra Milan e Lecce. Operazione che arriverà alla fumata bianca definitiva nei prossimi giorni, quando Camarda effettuerà le visite coi giallorossi e metterà poi nero su bianco sul suo nuovo contratto.

Nessun intoppo, dunque, per il trasferimento in Salento del baby bomber rossonero. Diversamente da quanto accaduto durante il mercato di gennaio, quando Camarda era destinato al Monza ma l'affare saltò per il dietrofront rossonero.