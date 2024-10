Camarda convocato per Bologna-Milan? La situazione dopo gli infortuni di Abraham e Jovic

Bologna vs AC Milan

Le indisponibilità dei due attaccanti riaprono le porte della Serie A a Francesco Camarda: il gioiellino rossonero non ci gioca da quasi un anno.

Dalla grande gioia alla grande delusione. Il tutto nello spazio di pochi secondi. Il tempo, per Francesco Camarda, di guardare la palla da lui incornata di testa entrare nella porta del Bruges e poi di vedere il direttore di gara disegnare il simbolo della VAR e annullare la rete.

Poco male, in realtà: il giovanissimo attaccante del Milan era già entrato nella storia della Champions League diventando, con i suoi 16 anni e 226 giorni, il più giovane calciatore italiano a esordire nella competizione.

Camarda è così tornato sotto i riflettori quasi un anno dopo l'esordio in Serie A - anche quello da record - contro la Fiorentina di novembre 2023. E ora la sua permanenza in prima squadra, come accaduto allora, potrebbe prolungarsi di un altro po'.