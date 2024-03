Calzona va in Slovacchia, chi allena il Napoli durante la sosta: "Seguirò le immagini dal drone"

Per la prima volta dal suo arrivo a Napoli, il tecnico-ct si dividerà nel doppio impegno: "Ma ho piena fiducia nel mio staff".

Missione compiuta. Perché di questi tempi strappare un 1-1 in casa dell'Inter capolista, pur all'indomani di altrettante delusioni di coppa e nonostante il quarto posto sia sempre più lontano, per il Napoli equivale quasi a una vittoria.

Esultano i partenopei per il goal nel finale di Juan Jesus, esulta Francesco Calzona. Il quale è ben conscio di come una sconfitta, oltre a essere deleteria per la classifica, avrebbe provocato altre due settimane di polemiche e malumori a Napoli.

Perché due settimane? Perché ora la Serie A si ferma. E Calzona se ne andrà da Napoli per tornarsene a ridosso della prossima partita di campionato, in programma sabato 30 marzo al Diego Armando Maradona contro l'Atalanta.