Calzona e l'idea che ha cambiato la carriera di Mertens a Napoli: "Avevo questa fissa, è andata bene"

Il nuovo allenatore azzurro ha inventato Mertens falso nove nel 2016, con risultati entusiasmanti. Ora i due si ritroveranno agli Europei.

Il matrimonio tra Francesco Calzona e il Napoli è storia recente, recentissima. Aurelio De Laurentiis che a malincuore si separa da Walter Mazzarri, l'attuale commissario tecnico della Slovacchia che ne prende il posto a poche ore dall'ottavo contro il Barcellona, l'annuncio arrivato nella serata di lunedì.

Eppure, il fidanzamento tra Calzona e il Napoli è stato lungo, come noto. Sempre da vice allenatore, di Maurizio Sarri prima e Luciano Spalletti poi. Tanti i campioni conosciuti, guidati, allenati. Tra questi anche Dries Mertens, uno dei più grandi idoli che la piazza azzurra abbia mai amato.

E qui la storia è piuttosto particolare. Perché non tutti lo sanno, o non tutti se lo ricordano, ma qualche anno fa è stato proprio Calzona ad avere l'idea che avrebbe cambiato per sempre la seconda parte della carriera del belga.