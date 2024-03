Francesco Calzona contesta il mancato penalty su Osimhen e ammette: "Concesso troppo al Barcellona".

Il Napoli saluta la Champions agli ottavi per mano del Barcellona, al termine di un match perso 3-1 ed altalenante.

Azzurri malissimo in avvio, poi in ripresa, infine ancora in difficoltà a fronte della straripante qualità blaugrana.

Francesco Calzona, a 'Mediaset', analizza la prova dei suoi e lamenta la gestione del contatto in area tra Cubarsi e Osimhen non ravvisato da Makkelie.