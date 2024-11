Calhanoglu titolare in Inter-Venezia? Le ultime sulla presenza del turco

Dubbio Calhanoglu in casa Inter per la sfida al Venezia: il turco è recuperato, ma sarà in campo dal 1' a San Siro?

L'Inter chiude la domenica dell'undicesimo turno di Serie A: nerazzurri di scena a San Siro per affrontare il Venezia, reduce dall'entusiasmante successo in rimonta ottenuto sull'Udinese. Uno dei maggiori dubbi di formazione in casa dei campioni d'Italia riguarda la presenza o meno dal primo minuto di Hakan Calhanoglu, tornato ad allenarsi in gruppo in settimana dopo l'elongazione agli adduttori che lo ha tenuto ai box. Il centrocampista turco sarà titolare in Inter-Venezia? Le ultime sulla possibile scelta di Inzaghi in vista del match di stasera. L'articolo prosegue qui sotto