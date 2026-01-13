Pubblicità
Andrea Ajello

Calhanoglu salta Inter-Lecce, chi giocherà al suo posto in regia: da Mkhitaryan a Zielinski, le scelte di Chivu

L'Inter affronterà il Lecce nel recupero della sedicesima giornata senza Calhanoglu, out per infortunio: il favorito per sostituirlo in mezzo.

Dopo neanche tre giorni dal pareggio contro il Napoli l'Inter torna nuovamente in campo e lo fa ancora a San Siro, quando arriverà il Lecce di Eusebio Di Francesco. 

Cristian Chivu farà qualche cambiamento vista la vicinanza delle due partite; uno sarà obbligato visto che i nerazzurri non avranno Hakan Calhanoglu nella prossima gara. 

Il turco si è infortunato nel finale di Inter-Napoli e in attesa degli esami sicuramente salterà il Lecce. Chi giocherà quindi al suo posto nella posizione di regista? 

  • CALHANOGLU OUT: LE SUE CONDIZIONI

    A circa dieci minuti dalla fine della gara con il Napoli, Calhanoglu ha sentito un fastidio muscolare al polpaccio chiedendo il cambio.

    Nel post partita Chivu è sembrato non essere troppo preoccupato ma le sue condizioni saranno approfondite quest'oggi, quando svolgerà gli esami strumentali. 

    Intanto, è certa la sua assenza contro il Lecce. 

  • MKHITARYAN TITOLARE

    Un cambio quindi a centrocampo ci sarà nell'Inter che sfiderà il Lecce; al posto di Calhanoglu, negli undici di partenza, è pronto a tornare titolare Mkhitaryan, entrato bene nel finale dell'ultima gara. 

    L'armeno, complice anche l'infortunio tra ottobre e novembre, è scalato più in basso nelle gerarchie finendo dietro a Zielinski. Ora avrà però la chance di conquistare nuovamente spazio. 

  • ZIELINSKI DA REGISTA

    Numericamente sarà Mkhitaryan a prendere il posto di Calhanoglu ma in campo? L'ex Roma occuperà il suo ruolo, quindi quello di mezzala sinistra mentre in regia la scelta ricadrà su Zielinski.

    Il polacco è uno dei migliori giocatori dell'Inter in questa stagione e Chivu sa di poterci contare anche come regista quando come in questo caso non è a disposizione Calhanoglu. 

  • NIENTE ALLENAMENTO ALLA VIGILIA

    L'Inter arriverà alla partita con il Lecce con un avvicinamento particolare; Chivu infatti ha optato per lasciare un giorno di riposo alla squadra nonostante domani sarà match day. 

    I nerazzurri non si alleneranno alla vigilia della gara, scelta sicuramente non abituale, dettata dai tanti impegni della squadra in questo periodo. La squadra si ritroverà direttamente domani mattina alla Pinetina. 

