Calhanoglu salta Inter-Lecce, chi giocherà al suo posto in regia: da Mkhitaryan a Zielinski, le scelte di Chivu

Dopo neanche tre giorni dal pareggio contro il Napoli l'Inter torna nuovamente in campo e lo fa ancora a San Siro, quando arriverà il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Cristian Chivu farà qualche cambiamento vista la vicinanza delle due partite; uno sarà obbligato visto che i nerazzurri non avranno Hakan Calhanoglu nella prossima gara.

Il turco si è infortunato nel finale di Inter-Napoli e in attesa degli esami sicuramente salterà il Lecce. Chi giocherà quindi al suo posto nella posizione di regista?