Il Var annulla il goal di Calhanoglu su rigore per doppio tocco: cosa è successo in Islanda-Turchia

Islanda vs Turchia

Serata tra alti e bassi per Calhangolu, che calcia due rigori con la Turchia ma festeggia solo per il secondo: l'episodio.

La Turchia vince in una partita "pazza" contro l'Islanda dopo essere passata in svantaggio: finisce 4-2 per la nazionale di Vincenzo Montella.

In goal Calhanoglu che però è protagonista di un episodio che non capita spesso. Il centrocampista dell'Inter infatti, al minuto 54 calcia il primo dei due rigori assegnati e segna ma il Var stoppa i festeggiamenti.

Il motivo è un doppio tocco del turco, che si rifà comunque poco dopo trasformando sempre dagli undici metri la rete del momentaneo 2-1.

Sul tabellino comunque, rimane il rigore sbagliato dal nerazzurro, che non "falliva" dal dischetto da tantissimo tempo.