Calhanoglu e lo Scudetto: "Sarebbe pazzesco vincerlo nel derby, ricordo i festeggiamenti del Milan"

Il turco si augura un derby di Milano all'insegna del fair play: "Qualora dovessimo vincere, spero in festeggiamenti tranquilli".

Contro l'Udinese è arrivato il dodicesimo goal stagionale, utile per dare il via alla rimonta fino allo spunto di Frattesi nel finale: Hakan Calhanoglu continua a essere uno dei fari dell'Inter.

Nerazzurri sempre più lanciati verso la conquista dello Scudetto numero 20, quello della seconda stella: la festa potrebbe avvenire addirittura il 22 aprile, quando andrà in scena il derby in casa del Milan.

Non una partita banale per lo stesso Calhanoglu che, ai microfoni di 'CBS Sports Golazo', ha parlato dell'eventualità dell'aritmetica vittoria del titolo nella stracittadina ma anche di un futuro che con ogni probabilità lo vedrà ancora all'opera in Italia.