Calendario Serie A 2024/25 quando? I primi giorni di luglio la compilazione, fissata la data: grande attesa per le venti squadre

Campionato di Serie A al via ad agosto, ma il calendario si saprà poco più di un mese prima: quasi tutto pronto per la compilazione.

Il weekend immediatamente successivo a Ferragosto vedrà la Serie A nuovamente in campo per la nuova stagione 2024/2025. Venti squadre al via come di consueto, con l'Inter Campione d'Italia che proverà a difendere il titolo dall'assalto delle solite note.

Un mese e mezzo prima, invece, Inter, Juventus, Milan e tutte le altre formazioni della Serie A, conosceranno il proprio calendario per l'annata 24/25. Manca solo l'ufficialità, ma come evidenzia Calcio e Finanza, la data scelta per la compilazione del calendario è quella di giovedì 4 luglio.

Durante gli Europei e la Copa America, dunque, un altro evento fondamentale, che vedrà le venti squadre e milioni di tifosi incollati davanti agli aggiornamenti per programmare il proprio anno calcistico, dalla prima alla 38esima giornata di Serie A.