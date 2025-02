Calendario ottavi Champions League, date e orari: quando si giocano Inter-Feyenoord e le altre partite di marzo

Quando andranno in scena le gare degli ottavi di finale di Champions League? Il calendario completo delle partite con i rispettivi orari.

Il sorteggio andato in scena venerdì 21 febbraio a Nyon ha emesso il proprio verdetto: l'Inter, l'unica italiana rimasta in corsa in Champions League dopo le eliminazioni di Milan, Juventus e Atalanta, affronterà il Feyenoord negli ottavi di finale di Champions League.

Turno, il secondo della fase a eliminazione diretta della competizione, nel quale si giocheranno altre partite di assoluto rilievo nella corsa verso la finalissima: il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid e Liverpool-PSG in primis, ma anche l'altro derby - stavolta tedesco - tra Bayern e Bayer Leverkusen.

Quando si giocheranno le partite? Di seguito il calendario con le date e gli orari degli ottavi di finale di Champions League.