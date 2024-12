Calendario 'horror', media punti e prova di maturità: allarme Juve con le 'piccole', col Venezia non può sbagliare

Dopo tre pareggi consecutivi, i bianconeri hanno bisogno di ritrovare una vittoria in campionato: allo Stadium arriva il Venezia di Di Francesco.

Quella che si appresta ad affrontare la Juventus è una partita spartiacque: nell'appuntamento serale del sabato all'Allianz Stadium arriva il Venezia di Eusebio Di Francesco, in un match che nasconde diversi fattori chiave per il proseguo della stagione bianconera.

La formazione di Thiago Motta arriva da tre pareggi consecutivi in Serie A, ma la vittoria per 2-0 in casa contro il Manchester City in Champions League ha dato morale sia alla squadra che ai tifosi: è fondamentale aumentare il numero di successi contro le avversarie della parte destra della classifica.

Ora la Vecchia Signora non può più sbagliare per restare in scia alle squadre in testa, contando anche su un calendario tutt'altro che semplice tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.