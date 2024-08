Calendario Fiorentina nella Conference League 2024/2025: date e orari delle partite dei viola nel girone

L'UEFA ha comunicato ufficialmente il calendario del girone unico della nuova Conference League: le date e gli orari della Fiorentina.

24 ore dopo il sorteggio di Montecarlo, l'UEFA ha annunciato ufficialmente il calendario con date e orari del nuovo girone unico della Conference League: competizione a cui, per la terza volta di fila e dopo due finali perse, partecipa nuovamente la Fiorentina.

La formazione di Raffaele Palladino si è guadagnata la possibilità di disputare il girone passando faticosamente contro gli ungheresi della Puskas Akademia dopo i calci di rigore: 3-3 all'andata, 1-1 al ritorno in trasferta, con De Gea decisivo nei tiri dal dischetto.

La Fiorentina affronterà in casa il Lask, i New Saints e il Pafos e in trasferta l'Apoel, il Vitoria Guimaraes e il San Gallo. Un sorteggio morbido, considerato che nel raggruppamento è presente anche il Chelsea.

Ecco dunque le date e gli orari delle gare di Conference League dei viola.