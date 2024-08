Calendario Roma e Lazio nell'Europa League 2024/2025: date e orari delle partite del girone

L'UEFA ha annunciato il calendario delle sfide che vedranno impegnate Roma e Lazio: quando scenderanno in campo le squadre di De Rossi e Baroni.

Il sorteggio di Europa League andato in scena a Montecarlo venerdì 30 agosto ha stabilito le avversarie che la Roma e la Lazio, ovvero le nostre due portabandiera nella seconda competizione europea per importanza, dovranno affrontare nel girone.

La Roma sfiderà in casa l'Eintracht Francoforte, il Braga, la Dinamo Kiev e l'Athletic e In trasferta il Tottenham, l'AZ, l'Union Saint-Gilloise e l'Elfsborg. La Lazio se la vedrà invece in casa con il Porto, la Real Sociedad, il Ludogorets e il Nizza e in trasferta con l'Ajax, il Braga, la Dinamo Kiev e il Twente.

Il giorno dopo i sorteggi, l'UEFA ha annunciato ufficialmente il calendario con le date e orari delle partite del girone di Europa League, tra cui quelle di Roma e Lazio.

Di seguito, nel dettagli, ecco quando scenderanno in campo la formazione di Daniele De Rossi e quella di Marco Baroni.