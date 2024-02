La punta ex Inter è stata nel mirino dei Blancos, ma l'affare non è andato in porto. In estate potrebbe tornare in Serie A.

Il calciomercato si è appena concluso, ma le voci intorno ai trasferimenti dei calciatori continuano. L'ultima indiscrezione è quella relativa a un eventuale passaggio di Mauro Icardi dal Galatasaray al Real Madrid. Un trasferimento vicino ma che non si è concretizzato. Almeno per il momento. Anche se nel futuro del centravanti argentino potrebbe esserci nuovamente l'Italia. L'articolo prosegue qui sotto