Il pronipote di Papa Francesco gioca in Italia: "Una benedizione a distanza"

Felipe Bergoglio è stato tesserato dalla Castiglionese, club dilettantistico toscano: "Portare questo cognome è un onore e un peso":

Felipe Bergoglio, pronipote di Papa Francesco, è stato ingaggiato dalla Castiglionese, club toscano che milita in Eccellenza. Difensore argentino ventenne dal cognome decisamente pesante, proverà a farsi largo in Italia dopo aver lasciato l'Argentina.

Cresciuto a Cordoba, nel Club Social y Deportivo Lasallano, in realtà Bergoglio milita in Italia da diverso tempo, viste le stagioni al Misano in Promozione e in Serie D al Trestina. Il calcio è importantissimo in famiglia, visto che Papa Francesco è un tifoso del San Lorenzo e ha avuto parole d'elogio nei confronti di Maradona.

"Sono sicuro che mi abbia inviato una benedizione a distanza, per me portare questo cognome è un onore e non un peso" ha detto Felipe Bergoglio a proposito del parente, tra le personalità più improtanti del pianeta.