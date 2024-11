Calciatore muore colpito da un fulmine in campo: shock in Perù, gravemente ferito anche il portiere

Impressionanti immagini dal Perù, dove José Hugo de la Cruz Meza è scomparso dopo essere stato colpito da un fulmine.

Il video della morte di José Hugo de la Cruz Meza è alquanto impressionante. A causare l'improvvisa scomparsa del 34enne difensore è stato un fulmine, che lo ha colpito durante la partita tra lo Juventus Bellavista e il Familia Chocca.

Allo Stadio Coto Coto, a Chica, al 23', sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa del Bellavista, un fulmine ha colpito in pieno Meza, morto sul colpo. A pochi passi dal malcapitato anche Juan Chocca Llacta, portiere avversario ricoverato in gravi condizioni.

Inutile dire che il filmato del momento letale ha fatto immediatamente il giro dei social: la caduta del fulmine ha fatto stramazzare al suolo in virtù dell'impatto diversi calciatori delle due squadre, per fortuna non feriti. Mentre il Perù spera che Llacta possa farcela, viene pianta la scomparsa di Meza.