"Calcia come Maradona o Zico, è un campione": cosa cambia per Soulé con l'arrivo di Ranieri alla Roma

Il nuovo allenatore è stato punito dall'argentino nella scorsa stagione: "Un campione". Ma ora va risolto l'equivoco della coesistenza con Dybala.

Che cosa cambierà con il ritorno di Claudio Ranieri alla Roma? Se lo stanno chiedendo in tanti. Spinti dalla curiosità di capire in che modo l'ennesimo ribaltone in panchina potrà giovare alla fin qui disgraziata stagione giallorossa, ma pure al rendimento sotto le attese di troppi elementi della rosa.

Matias Soulé, ad esempio. Accolto come il Messia al momento del suo arrivo dalla Juventus, l'argentino non è quasi mai riuscito a giustificare la trentina di milioni sborsata a fine luglio dalla Roma per portarlo nella Capitale. Tra lampi di classe (pochi) e pause (tante), un costante equivoco tattico e quell'altrettanto costante difficoltà nel trovare un modo di farlo coesistere col connazionale Dybala.

Ora Daniele De Rossi non c'è più e Ivan Juric neppure. Fino a fine stagione via al nuovo corso, il corso Ranieri. Uno che Soulé l'ha già conosciuto da avversario, apprezzandone suo malgrado i colpi sopra la media.