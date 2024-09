Calafiori da sogno, che debutto da titolare con l'Arsenal: super goal al Manchester City

Manchester City vs Arsenal

Schierato per la prima volta dall'inizio da Arteta, l'ex bolognese ha estratto una perla all'Etihad Stadium: splendido sinistro a giro e 1-1.

Debutto da titolare da sogno per Riccardo Calafiori con la maglia dell'Arsenal: schierato per la prima volta dal primo minuto da Arteta, che fino a questo momento lo aveva sempre fatto partire dalla panchina, l'ex difensore del Bologna ha trovato un goal bellissimo in casa del Manchester City.

Ricevuta palla da un compagno al limite dell'area, Calafiori ha fatto partire uno strepitoso sinistro a giro andato a incastonarsi quasi sotto l'incrocio di Ederson.

Esultanza senza freni per Calafiori, che si è portato verso la panchina dell'Arsenal ed è andato ad abbracciare proprio Arteta.

