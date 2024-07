Calafiori-Arsenal, ci siamo: accordo trovato, chiusura dell'operazione a un passo

Il rallentamento dei giorni scorsi ha lasciato il posto a una decisa schiarita: Riccardo Calafiori è pronto a lasciare il Bologna per l'Arsenal.

Adesso sì, ci siamo quasi: Riccardo Calafiori sta per lasciare il Bologna e diventare un nuovo giocatore dell'Arsenal, scrivendo così la parola "fine" a una trattativa in piedi ormai da diversi giorni.

Proprio nelle ore in cui si è vociferato di un rientro in corsa della Juventus, ma anche di un interesse del Real Madrid, l'operazione tra i felsinei e i Gunners si è sbloccata e un accordo tra le varie parti è stato finalmente trovato: a riferirlo è Fabrizio Romano.

Calafiori è dunque pronto a fare le valigie e a lasciare l'Italia per la seconda volta in carriera: dopo aver militato in Svizzera con il Basilea, andrà ora a giocare in Premier League.