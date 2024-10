Il futuro di Davide Calabria sembra ormai delineato nonostante il giocatore fosse aperto al rinnovo con il Milan: la situazione.

Può non esserci più posto nel Milan per Davide Calabria in futuro: la strada intrapresa dal club rossonero va verso la direzione dell'addio.

Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e sarebbe aperto al rinnovo per rimanere ancora in rossonero con un ingaggio da circa 2 milioni di euro (quello attuale).

Dall'altra parte però, al momento il Milan non ha avviato delle trattative e non si è fatta avanti con una proposta, segnale chiaro di quale sia la posizione del club.

Due scenari possibili, l'addio anticipato a gennaio o la permanenza fino a fine stagione. Ecco quali sono le condizioni perché possa esserci una cessione già nel mercato invernale.