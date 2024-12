Far 'vedere' una partita di Serie A ai non vedenti, l'iniziativa del Cagliari applaudita sui social: "Sarà fighissimo"

In Serie A e in particolare a Cagliari è sbarcato Touch2see, un modo rivoluzionario per far vivere le partite alle persone non vedenti.

Nessuna bandiera, solamente elogi e applausi per quanto fatto dal Cagliari in occasione della sfida vinta contro il Verona. In campo, e fuori.

Per la prima volta in Italia, infatti, è sbarcato Touch2See, il sistema ideato dall’omonima startup francese che consente alle persone non vedenti o ipovedenti di andare allo stadio per godersi la partita con una nuova esperienza immersiva.

Di cosa si tratta? Di un tablet rivoluzionario che riproduce un campo in miniatura: in questo modo le persone non vedenti e ipovedenti possono sfruttare Tourch2see, sistema sperimentato in Francia in diversi sport, dal calcio al rugby, fino agli ultimi Giochi Olimpici.