Il Cagliari si sta riprendendo, nonostante i legni colpiti: in Serie A non ha confronti, solo il Barcellona fa peggio in Europa

Cagliari vs Torino

La squadra di Nicola sta cominciando a crescere ottenendo ottimi risultati, andando oltre pali e traverse: vicina la doppia cifra di legni.

Goal di nuovo in tabellino, nuove soddisfazioni. Dopo aver espugnato il Tardini di Parma, momento che per molti tifosi ha rappresentato la svolta della stagione, il Cagliari è riuscito nell'impresa di segnare una rete della Juventus.

A Cagliari nessuno ha dubbi: di impresa si tratta, visto il bunker tirato su dalla Juventus fino alla sfida contro i rossoblù: nessuna rete subita, unica squadra in Europa capace di farlo, prima dell'1-1 del 6 ottobre.

Bloccato a lungo, ora il Cagliari è salito a quota sei in campionato, riuscito a risalire la china piazzandosi davanti a Lecce, Genoa, Monza e Venezia, guardando con più fiducia al futuro.

Regione e città sono sempre più pressate da tragedie opprimenti, con la sfortuna, quella vera, che si sta abbattendo su decine di famiglie con lutti improvvisi e lacrime versate, mentre la squadra di Nicola fa i conti con la sua, quella sportiva che gara dopo gara viene registrata sul terreno di gioco.

I legni sono stati un problema a lungo, mitigati solo dalla vittoria contro il Parma e il pareggio contro i bianconeri di Thiago Motta.

Eppure il Cagliari va avanti, andando oltre quei cm di differenza tra goal e legni.

La squadra di Nicola colpisce pali e traverse di tutti in Serie A - di gran lunga - piazzandola seconda assoluta nei dieci più importanti campionati d'Europa.

Estremamente diversa rispetto al passato, in cui il Cagliari non era mai stata una 'colpitrice' di pali e traverse da record, ora la squadra sarda è in cima alla poco invidibiale classifica di Serie A, seconda assoluta da Nord a Sud Europa.