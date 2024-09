Cagliari-Napoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Cagliari vs SSC Napoli

Cagliari e Napoli si affrontano nella 4ª giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La 4ª giornata di Serie A, quella in programma dopo la sosta per le Nazionali, tra le partite in calendario offre anche Cagliari-Napoli.

La squadra di Antonio Conte, dopo l'avvio shock vissuto a Verona, coi successi interni ottenuti contro Bologna e Parma si è rilanciata e ha ritrovato un entusiasmo portato anche dai colpi di mercato messi a segno sul gong: Lukaku, Gilmour e McTominay.

I sardi, che nelle ultime ore della finestra estiva hanno rilevato Gianluca Gaetano proprio dagli azzurri, sono ancora a secco di vittorie: 2 pareggi con Roma e Como, poi la sconfitta di misura rimediata a Lecce.

Tutto su Cagliari-Napoli: dalle formazioni, a dove poterla vedere in diretta tv e streaming.