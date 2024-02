Cagliari-Napoli 1-1, cronaca, tabellino e voti: Luvumbo gela gli azzurri al 96'

Harakiri clamoroso del Napoli, che si fa riacciuffare al 96' dal Cagliari: apre Osimhen, pari di Luvumbo con la complicità di Juan Jesus.

Il Napoli si fa male da solo. Juan Jesus consegna l'1-1 al Cagliari al 96', rendendosi protagonista di un errore di valutazione clamoroso con cui Luvumbo risponde ad Osimhen e fa esplodere la Unipol Domus.

L'attaccante nigeriano era riuscito a rompere l'inerzia di un match che fin lì (in mezzo all'autogoal di Rrahmani annullato da Pairetto) aveva visto gli azzurri mostrare poco piglio e trame prevedibili grazie all'ottima organizzazione dei sardi, sbloccando il risultato a metà ripresa complice una dormita di Augello sfruttata da Raspadori.

Dormita replicata all'ultimo respiro da Juan Jesus, che gela Calzona ed i suoi regalando un punto d'oro alla squadra di Ranieri.

Per i campioni d'Italia - che prima del pari rossoblù si erano divorati lo 0-2 con Politano e Simeone - interrotto il digiuno di goal in trasferta ma non quello legato alle vittorie lontano dal 'Maradona': l'ultima il 25 novembre, a Bergamo. Un nuovo passo falso che sa di ulteriore spallata alle speranze Champions.